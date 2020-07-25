شكرا لقرائتكم خبر كشف 10 مواقع اتخذتها عصابات لتجميع مسروقاتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس في بيانه أمس، أن الوصول إلى هذه المواقع جاء بعد دراسة وتحليل الأنماط والأساليب الإجرامية المتبعة على مدى الأشهر الأربعة الماضية، فقد بلغ إجمالي المقبوض عليهم خلال تلك الفترة 56 متهما من جنسيات متعددة، ثبت تورطهم بارتكاب 276 حادثة منفصلة، قيمة مسروقاتها 5 ملايين و240 ألف ريال، وتستكمل الأجهزة الأمنية الإجراءات النظامية كافة بحق المتهمين لإحالتهم إلى النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر كشف 10 مواقع اتخذتها عصابات لتجميع مسروقاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.