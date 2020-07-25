كشف 10 مواقع اتخذتها عصابات لتجميع مسروقاتها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توصلت الأجهزة الأمنية بمنطقة الرياض إلى 10 مواقع مخالفة بأحياء متفرقة في الرياض اتخذها أفراد من التشكيلات العصابية الذين سبق الإعلان عن الإطاحة بهم أخيرا لارتكابهم جرائم سرقة المعادن والمعدات الكهربائية والقواطع النحاسية من غرف الكهرباء والمباني تحت الإنشاء، حيث يتم تجميع المسروقات بها لتصريفها وبيعها بطرق غير نظامية، وعثر بداخلها على أطنان وكميات كبيرة من المعادن والقواطع الكهربائية والنحاسية (سكراب) مجهولة المصدر، يديرها 25 مخالفا لنظامي الإقامة والعمل، واثنين من المواطنين. وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس في بيانه أمس، أن الوصول إلى هذه المواقع جاء بعد دراسة وتحليل الأنماط والأساليب الإجرامية المتبعة على مدى الأشهر الأربعة الماضية، فقد بلغ إجمالي المقبوض عليهم خلال تلك الفترة 56 متهما من جنسيات متعددة، ثبت تورطهم بارتكاب 276 حادثة منفصلة، قيمة مسروقاتها 5 ملايين و240 ألف ريال، وتستكمل الأجهزة الأمنية الإجراءات النظامية كافة بحق المتهمين لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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