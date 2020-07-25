التعليم تتصدى لحل 9 مخاطر مالية واجهتها خلال السنوات السابقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت وزارة التعليم 9 مخاطر مالية واجهتها خلال السنوات السابقة، وبينت درجتها وتأثيرها وسبل علاجها، وذلك في تقريرها السنوي لعام 2019م. ووضعت الوزارة الحلول المناسبة بشأن تلك المخاطر، بحيث تتلافى تكرارها في مسيرتها التطويرية وإنجاز المشاريع التعليمية وصيانتها من قبل شركة تطوير للمباني. أبرز المخاطر المالية خلال السنوات السابقة وسبل علاجها 1- تأخر شركة تطوير للمباني بتقديم شهادات الإنجاز. تصنيف الخطر: مرتفع جدا.

تأثيره: التدني في نسب الصرف والتأخر في تسديد العهد.

سبل العلاج: - توجيـــه شـــركة تطويـــر للمبانـــي بســـرعة رفـــع المســـتحقات بشـــكل ربع سنوي. - تعديــل وثيقــة الاتفاقيــة مــع الشــركة فيمــا يخــص برامــج الصيانـــة والنظافـــة (بحيـــث تصـــرف الدفعـــات بعـــد رفـــع شـــهادات الإنجاز). 2- حجز مبالغ من خلال خطط الدفع بأكثر من الاحتياج الفعلي. تصنيف الخطر: مرتفع جدا.

تأثيره: عدم صرف المبالغ المحجوزة وعدم الاستفادة منها لنقلها إلى البنود الأخرى.

سبل العلاج: - تدريـــب الموظفيـــن العامليـــن علـــى خطـــط الدفـــع لإعداد الخطـــط بنـــاء علـــى الاحتياج الفعلـــي. - رفـــع تقاريـــر المتابعـــة الدوريـــة لخطـــط الدفـــع ومقارنتهـــا بالمنصـــرف الفعلـــي. 3- تأخر رفع المطالبات المالية حتى الربع الأخير من العام المالي من قبل الجهات المختصة. تصنيف الخطر: مرتفع جدا.

تأثيره: عدم صرف المبالغ المحجوزة وعدم الاستفادة منها لنقلها إلى البنود الأخرى.

سبل العلاج: - المتابعـة الدوريـة مـع الجهـات المسـتفيدة للتأكـد مـن رفـع المطالبـات الماليـة فـي وقتهـا. - الالتزام بنظام المشتريات العامة واللائحة التنفيذية. - تطويـــر الحوكمـــة الداخليـــة لعمليـــات التعاقـــد والصـــرف لضمـــان كفـــاءة وفاعليـــة الأعمال وســـرعة الإنجاز. 4- طول إجراءات العمل في (العقود والصرف). تصنيف الخطر: مرتفع.

تأثيره: ارتفاع كبير في درجة تأخير العمليات وإنجازها في الوقت المحدد.

سبل العلاج: - تحسين إجراءات العمل الحالية وحوكمتها. - تفعيـــل أتمتـــة العمليـــات والاعتماد علـــى الأنظمة الالكترونية وإيقـــاف العمليـــات الورقيـــة. Advertisements 5- عدم القدرة على الحصول على البيانات الصحيحة بالوقت المناسب. تصنيف الخطر: مرتفع.

تأثيره: القصور في إمداد إدارة الميزانية بالمعلومات الملائمة في الوقت المناسب.

سبل العلاج: العمــل علــى أتمتــة وإعــادة هيكلــة الربــط الفنــي والإداري مـــع قطاعـــات الـــوزارة كافـــة، لضمـــان تكامـــل البيانـــات والمعلومـــات الماليـــة الضروريـــة. 6- اعتماد العقود من صاحب الصلاحية دون التنسيق مع الجهات ذات العلاقة. تصنيف الخطر: مرتفع.

تأثيره: - الالتزام بعقود ليس لها تكاليف في الميزانية. - عدم قدرة الوزارة على سداد الالتزامات في الوقت المحدد. سبل العلاج: عـــدم رفـــع العقـــود لتوقيعهـــا مـــن صاحـــب الصلاحية إلا بعـد الارتباط عليهـا مـن إدارة الميزانيـة تطبيقـا لمـا تضمنـه مرســـوم الميزانيـــة، بعـــدم الالتزام بمصـــروف ليـــس لـــه اعتمـــاد بالميزانيـــة. 7- التغير في سياسة الابتعاث تصنيف الخطر: متوسط.

تأثيره: انخفاض مستوى الصرف في برنامج الابتعاث مقارنة بالسنوات السابقة. - الابتعاث للبرامج النوعية. سبل العلاج: اســـتحداث منهجيـــة جديـــدة وواضحـــة لتحديـــد الاعتماد المالـــي لبرنامـــج الابتعاث تضمـــن توفيـــر قاعـــدة بيانـــات لأعداد المبتعثيـــن الفعلـــية والمتوقـــعة وتحديـــد تكلفـــة الطالـــب الســـنوية بالتعـــاون مـــع الجهـــات ذات الصلـــة مـــع الأخذ بالحســـبان الخطـــط الجديـــدة للابتعاث. 8- عدم اعتماد بعض المبادرات من اللجنة الاستراتيجية تصنيف الخطر: متوسط.

تأثيره: تدني مستوى الصرف في اعتمادات المبادرات.

سبل العلاج: - التأكيـــد علـــى مكتـــب تحقيـــق الرؤيـــة بالـــوزارة للتســـريع فـــي توفيـــر متطلبـــات اعتمـــاد المبـــادرات مـــن اللجنـــة الاستراتيجية لأخذ الموافقــات اللازمة كــي يبــدأ تنفيذهــا وتصـــرف المبالـــغ المعتمـــدة لهـــا. - فــي حــال تأخــر اعتمــاد المبــادرات مــن اللجنــة الاستراتيجية فيكتـب للجهـات ذات العلاقة لسـحب السـيولة قبـل نهايـة العـام حتـى لا تؤثـر علـى نسـب الصـرف. 9- عدم كفاية الموارد البشرية المختصة تصنيف الخطر: متوسط.

تأثيره: القصور في تنفيذ خطط الإدارة للعمل على أساس مالي سليم.

سبل العلاج: - تحديـــد الاحتياج الفعلـــي مـــن الكـــوادر البشـــرية المختصـــة بمـا يتناسـب مـع مهـام الإدارة بالتعـاون مـع وكالـة المـوارد البشــرية وإدراجهــا ضمــن مشــروع ميزانيــة الــوزارة. - إعـــداد خطـــة تدريبيـــة للكـــوادر البشـــرية الحاليـــة منتهيـــة بالحصـــول علـــى شـــهادات مهنيـــة معتمـــدة بالتعـــاون مـــع الجهـــات المختصـــة وبيـــوت الخبـــرة لرفـــع الكفـــاءة.

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