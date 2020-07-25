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2201 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 2051 حالة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 2201 حالة إصابة جديدة بفيروس ، وشفاء 2051 حالة، و31 وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في المملكة 264.973 حالة، منها 44.488 حالة نشطة، بينها 2120 حالة حرجة.

264,973 إجمالي الحالات

44,488 الحالات النشطة

217,782 المتعافون

2703 الوفيات

الحالات الجديدة بحسب المدن

118 الرياض

115 الهفوف

107 المبرز

106 الدمام

104 خميس مشيط

103 مكة المكرمة

82 بريدة

80 نجران

71 الطائف

68 المدينة المنورة

57 حائل

56 جدة

51 ينبع

39 الخبر

37 تبوك

36 حفر الباطن

35 القطيف

34 جازان

33 أبها

31 محايل

31 النعيرية

24 يدمة

22 المضة

21 الجبيل

21 بقيق

21 ضرما

21 رجال ألمع

20 الحرجة

20 بيش

19 بللسمر

18 ليلى

17 شرورة

17 الخرج

16 صبيا

15 أحد رفيدة

15 الدوادمي

15 وادي الدواسر

14 الدلم

13 بيشة

13 عنيزة

13 سبت العلاية

13 أحد المسارحة

13 المذنب

13 الدرعية

12 المجمعة

12 سراة عبيدة

12 تبالة

12 حوطة بني تميم

12 رأس تنورة

11 وادي بن هشبل

11 الرس

11 تربة

10 بارق

10 الشملي

10 صفوى

9 خليص

9 أبوعريش

9 الزلفي

9 تثليث

8 البرك

8 مليجة

8 الظهران

8 البجادية

8 البدائع

8 رياض الخبراء

8 صامطة

8 البشائر

7 الجفر

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6 العيدابي

6 عفيف

6 القنفذة

6 ضبا

6 رماح

6 أضم

5 الرين

5 النبهانية

5 القوز

5 الحريق

5 النماص

5 الليث

5 بقعاء

5 السليل

4 طريف

4 المجاردة

4 بلجرشي

3 رفائع الجمش

3 الدرب

3 سكاكا

3 نمرة

3 الكامل

3 حريملاء

3 ظهران الجنوب

3 العلا

3 الخفجي

3 المظيلف

2 موقق

2 بدر الجنوب

2 القوارة

2 حوطة سدير

2 عرعر

2 حبونا

2 المندق

2 رنية

2 القريات

2 الغزالة

2 مهد الذهب

2 تيماء

2 شقراء

2 تمير

2 فيفا

2 القرى

2 قرية العليا

2 ساجر

2 الفرشة

1 الشعبة

1 الطوال

1 الدائر

1 تنومة

1 عريعرة

1 الشنان

1 سميراء

1 الرويضة

1 العارضة

1 القحمة

1 الحائط

1 البدع

1 ضرية

1 عيون الجواء

1 الموية

1 قلوة

1 خيبر

1 الوجه

1 طبرجل

1 القويعية

1 المزاحمية

1 البكيرية

1 العيص

1 مركز حدود الحديثة

1 الريث

1 ثريبان

1 القريع

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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