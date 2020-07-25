شكرا لقرائتكم خبر 2201 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 2051 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
264,973 إجمالي الحالات
44,488 الحالات النشطة
217,782 المتعافون
2703 الوفيات
الحالات الجديدة بحسب المدن
118 الرياض
115 الهفوف
107 المبرز
106 الدمام
104 خميس مشيط
103 مكة المكرمة
82 بريدة
80 نجران
71 الطائف
68 المدينة المنورة
57 حائل
56 جدة
51 ينبع
39 الخبر
37 تبوك
36 حفر الباطن
35 القطيف
34 جازان
33 أبها
31 محايل
31 النعيرية
24 يدمة
22 المضة
21 الجبيل
21 بقيق
21 ضرما
21 رجال ألمع
20 الحرجة
20 بيش
19 بللسمر
18 ليلى
17 شرورة
17 الخرج
16 صبيا
15 أحد رفيدة
15 الدوادمي
15 وادي الدواسر
14 الدلم
13 بيشة
13 عنيزة
13 سبت العلاية
13 أحد المسارحة
13 المذنب
13 الدرعية
12 المجمعة
12 سراة عبيدة
12 تبالة
12 حوطة بني تميم
12 رأس تنورة
11 وادي بن هشبل
11 الرس
11 تربة
10 بارق
10 الشملي
10 صفوى
9 خليص
9 أبوعريش
9 الزلفي
9 تثليث
8 البرك
8 مليجة
8 الظهران
8 البجادية
8 البدائع
8 رياض الخبراء
8 صامطة
8 البشائر
7 الجفر
6 العيدابي
6 عفيف
6 القنفذة
6 ضبا
6 رماح
6 أضم
5 الرين
5 النبهانية
5 القوز
5 الحريق
5 النماص
5 الليث
5 بقعاء
5 السليل
4 طريف
4 المجاردة
4 بلجرشي
3 رفائع الجمش
3 الدرب
3 سكاكا
3 نمرة
3 الكامل
3 حريملاء
3 ظهران الجنوب
3 العلا
3 الخفجي
3 المظيلف
2 موقق
2 بدر الجنوب
2 القوارة
2 حوطة سدير
2 عرعر
2 حبونا
2 المندق
2 رنية
2 القريات
2 الغزالة
2 مهد الذهب
2 تيماء
2 شقراء
2 تمير
2 فيفا
2 القرى
2 قرية العليا
2 ساجر
2 الفرشة
1 الشعبة
1 الطوال
1 الدائر
1 تنومة
1 عريعرة
1 الشنان
1 سميراء
1 الرويضة
1 العارضة
1 القحمة
1 الحائط
1 البدع
1 ضرية
1 عيون الجواء
1 الموية
1 قلوة
1 خيبر
1 الوجه
1 طبرجل
1 القويعية
1 المزاحمية
1 البكيرية
1 العيص
1 مركز حدود الحديثة
1 الريث
1 ثريبان
1 القريع
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.