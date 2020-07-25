2201 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 2051 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 2201 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وشفاء 2051 حالة، و31 وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في المملكة 264.973 حالة، منها 44.488 حالة نشطة، بينها 2120 حالة حرجة. 264,973 إجمالي الحالات 44,488 الحالات النشطة 217,782 المتعافون 2703 الوفيات الحالات الجديدة بحسب المدن 118 الرياض 115 الهفوف 107 المبرز 106 الدمام 104 خميس مشيط 103 مكة المكرمة 82 بريدة 80 نجران 71 الطائف 68 المدينة المنورة 57 حائل 56 جدة 51 ينبع 39 الخبر 37 تبوك 36 حفر الباطن 35 القطيف 34 جازان 33 أبها 31 محايل 31 النعيرية 24 يدمة 22 المضة 21 الجبيل 21 بقيق 21 ضرما 21 رجال ألمع 20 الحرجة 20 بيش 19 بللسمر 18 ليلى 17 شرورة 17 الخرج 16 صبيا 15 أحد رفيدة 15 الدوادمي 15 وادي الدواسر 14 الدلم 13 بيشة 13 عنيزة 13 سبت العلاية 13 أحد المسارحة 13 المذنب 13 الدرعية 12 المجمعة 12 سراة عبيدة 12 تبالة 12 حوطة بني تميم 12 رأس تنورة 11 وادي بن هشبل 11 الرس 11 تربة 10 بارق 10 الشملي 10 صفوى 9 خليص 9 أبوعريش 9 الزلفي 9 تثليث 8 البرك 8 مليجة 8 الظهران 8 البجادية 8 البدائع 8 رياض الخبراء 8 صامطة 8 البشائر 7 الجفر Advertisements 6 العيدابي 6 عفيف 6 القنفذة 6 ضبا 6 رماح 6 أضم 5 الرين 5 النبهانية 5 القوز 5 الحريق 5 النماص 5 الليث 5 بقعاء 5 السليل 4 طريف 4 المجاردة 4 بلجرشي 3 رفائع الجمش 3 الدرب 3 سكاكا 3 نمرة 3 الكامل 3 حريملاء 3 ظهران الجنوب 3 العلا 3 الخفجي 3 المظيلف 2 موقق 2 بدر الجنوب 2 القوارة 2 حوطة سدير 2 عرعر 2 حبونا 2 المندق 2 رنية 2 القريات 2 الغزالة 2 مهد الذهب 2 تيماء 2 شقراء 2 تمير 2 فيفا 2 القرى 2 قرية العليا 2 ساجر 2 الفرشة 1 الشعبة 1 الطوال 1 الدائر 1 تنومة 1 عريعرة 1 الشنان 1 سميراء 1 الرويضة 1 العارضة 1 القحمة 1 الحائط 1 البدع 1 ضرية 1 عيون الجواء 1 الموية 1 قلوة 1 خيبر 1 الوجه 1 طبرجل 1 القويعية 1 المزاحمية 1 البكيرية 1 العيص 1 مركز حدود الحديثة 1 الريث 1 ثريبان 1 القريع

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