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محمد بن مسعود - الدمام - حقَّق فريق زينيت سانت بطرسبرج لقب كأس روسيا لكرة القدم (للمرة الرابعة في تاريخه) بفوزه على خيمكي بهدف دون مقابل اليوم السبت على ملعب "إكاتيريتبيرج أرينا"، وذلك في المباراة النهائية للبطولة.
ويدين زينيت بالفضل في هذا الفوز لأرتيم دزيوبا الذي سجل هدف الحسم قبل سبع دقائق من النهاية من ضربة جزاء.
ونجح زينيت في تحقيق الثنائية المحلية هذا الموسم بعدما تُوج بلقب الدوري الروسي للعام الثاني على التوالي، وللمرة السادسة في تاريخه، قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.كأس روسيا لكرة القدم
25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441 08:50 PM
حقَّق فريق زينيت سانت بطرسبرج لقب كأس روسيا لكرة القدم (للمرة الرابعة في تاريخه) بفوزه على خيمكي بهدف دون مقابل اليوم السبت على ملعب "إكاتيريتبيرج أرينا"، وذلك في المباراة النهائية للبطولة.
ويدين زينيت بالفضل في هذا الفوز لأرتيم دزيوبا الذي سجل هدف الحسم قبل سبع دقائق من النهاية من ضربة جزاء.
ونجح زينيت في تحقيق الثنائية المحلية هذا الموسم بعدما تُوج بلقب الدوري الروسي للعام الثاني على التوالي، وللمرة السادسة في تاريخه، قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.
، بعد تحقيقه لقب الدوري.. زينيت بطلاً لكأس روسيا ،
المصدر : الخليج 365
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