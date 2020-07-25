شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مياه السيول تجرف سيارة جيب في الطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

وثق مقطع فيديو مياه السيول وهي تجرف سيارة جيب بيضاء أثناء محاولة سائقها المرور للجهة الأخرى من الطريق.

ونجح السائق في البداية في اختراق جزء من مياه السيول إلا أن شدتها دفعته بعيداً عن المسار الذى كان يسعى للعبور إليه.

يذكر أن محافظة الطائف شهدت خلال الساعات الماضية أمطار غزيرة تسببت في جريان السيول في عدة أجزاء متفرقة بالمحافظة.