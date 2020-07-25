شكرا لمتابعة خبر عن "الجوازات" تُقدم خدماتها في عيد الأضحى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت المديرية العامة للجوازات، أنها ستُقدم خدماتها عبر مكاتبها في عيد الأضحى المبارك .

وأشارت المديرية، إلى أنها ستقدم الخدمة للحالات الطارئة وغير القابلة للتأخير، والتي لا يمكن إتمامها عبر منصة "أبشر".

وأفادت بأن فترة الدوام الرسمي خلال أيام العيد، ستكون من الساعة 7:30 صباحاً وحتى 2:30 بعد الظهر من يوم الأحد وحتى الخميس .