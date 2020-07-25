شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على المملكة.

ويتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك قد تمتد الى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق كذلك لا يستبعد تكون السحب الرعدية على أجزاء من مناطق الرياض ، القصيم ، الشرقية ، حائل .