شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أسعار الأغنام ومواصفات يجب توافرها عند شرائها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد المهندس عبدالغني شربجي أن أسعار الأغنام في الأسواق مرتفعة في الفترة الحالية، حيث يتراوح سعر غنم النجد ما بين 1800 و2000 ريال للرأس الواحد، فيما وصل السواكن إلى 800 ريال.

وأضاف، خلال حديثه بقناة الإخبارية، أن الشعير المستنبت يساهم في خفض أسعار الاغنام، ويتراوح سعره بالنسبة للخروف الواحد من 86 هللة إلى 90 هللة، في حين تبلغ تكلفة الشعير العادي والبرسيم 5 ريالات يومياً.

ونصح الراغبين في شراء الأغنام أن يختارون الغنم الذى يبلغ عمره 6 أشهر فما فوق، وأن يكون سليم وخالي من الكسور.