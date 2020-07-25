شكرا لمتابعة خبر عن صورة تاريخية للملك سعود وبجواره الأمير نواف تعود لعام 1380 هـجريا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أظهرت صورة تاريخية نادرة للملك سعود وهو يترأس الإجتماع الإسلامي بحضور الشخصيات الكبرى في العالم الإسلامي. أظهرت صورة تاريخية نادرة للملك سعود وهو يترأس الإجتماع الإسلامي بحضور الشخصيات الكبرى في العالم الإسلامي. ورصدت الصورة الملك سعود وبجواره الأمير نواف بن عبدالعزيز رئيس الديوان الملكي، والشيخ يوسف ياسين، ووزير الخارجية إبراهيم السويل. وجاء ذلك بعد أداء فريضة الحج في منى يوم الإثنين 14 – 12 – 1380 هـ، حيث لاقت الصورة انتشارا وتداولا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي.

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