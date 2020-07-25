شكرا لمتابعة خبر عن إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أعادت الجهات المختصة، فتح طريق الهدا في الاتجاهين، بعدما تم إغلاقه مساء اليوم، إثر هطول الأمطار الغزيرة.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية على محافظات أضم، والطائف، وميسان، والعرضيات والخرمة الكامل والمويه وتربه ورنية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.