شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة : استعادة حاسة الشم بعد التعافي من كورونا يتم ببطء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد المتحدث الرسمي للمتحدث باسم وزارة الصحة، د.محمد العبدالعالي، أن عدم عودة حاسة الشم والتذوق بعد الإصابة وانتهاء العزل (10) أيام لا يعني أن الفرد مازال مصابا بالفيروس.
وأضاف أن فقدان الشم والتذوق ينتج عن تأثير الفيروس على العصب المسؤول عن حاسة الشم .
وأكد، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن استعادة المتعافي من كورونا لحاسة الشم مرة أخرى يكون ببطء.
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