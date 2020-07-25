قصة مخاوي العقارب والثعابين الذي فقد أحد أصابعه بسبب الحيوانات المفترسة (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):روى مخاوي الثعابين و العقارب عبدالله الشمري قصة تربية الحيوانات المفترسة وفقد أحد أصابعه بسببها، قائلا إنه يهوى تربية وترويض ومداعبة الثعابين السامة و العقارب.
وأوضح الشمري خلال حواره في برنامج " في أسبوع ": هي الهواية غير التقليدية التي يتسلى بها هذا الشاب في مدينة عرعر، لافتا:" بدايتي كانت مع الطيور والحيوانات الأليفة ثم الحيوانات المفترسة اقتنيت الأسود والذئاب والضباع وغيرها من الحيوانات المتوحشة والثعابين السامة ".
وأشار الشمري:" فقدت واحد من أصابعي بسبب عضة ضبع كان يستعرض بتصويرها قبل سنوات ومازال يحتفظ بهذه الضبعة ويرعاها ".
وتابع:" لا أحد يستطيع التعامل مع هذه الضباع إلا من خلال متخصصين ومدربين في هذا المجال للتعامل مع الحيوانات المفترسة "، لافتا:" هذه الحيوانات خطرة ".
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