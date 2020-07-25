شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. بردية الشفا بالطائف وهطول الأمطار المتوسطة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

شهدت الطائف، اليوم السبت، هطول أمطار متوسطة على محافظة الطائف، شملت أحياء السحيلي، والملك فهد، وجبرة، والرميدة، والسيل الصغير، وطريق المطار، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

وأظهر مقطع فيديو، بردية شفا الطائف اليوم، وفقًا لحساب "طقس" على موقع "تويتر"، فيما أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عن إغلاق طريق الهدا احترازيًا.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية على محافظات أضم، والطائف، وميسان، والعرضيات والخرمة الكامل والمويه وتربه ورنية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.