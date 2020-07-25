شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الملك عبدالعزيز يطوف حول الكعبة برفقه أمير البحرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):وثق فيديو نادر موسم الحج في المملكة عام 1357هـ؛ حيث ظهر المؤسس الملك عبدالعزيز بن آل سعود - رحمه الله- وهو يطوف على الكعبة ثم يقوم بغسلها .
وظهر في الفيديو معه امير البحرين حمد بن عيسى ال خليفة؛ حيث تم التصوير عن طريق البعثة المصرية التي أرسلها الملك فاروق لتغطية الموسم .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الملك عبدالعزيز يطوف حول الكعبة برفقه أمير البحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.