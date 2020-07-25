شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الملك عبدالعزيز يطوف حول الكعبة برفقه أمير البحرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

وثق فيديو نادر موسم الحج في المملكة عام 1357هـ؛ حيث ظهر المؤسس الملك عبدالعزيز بن آل سعود - رحمه الله- وهو يطوف على الكعبة ثم يقوم بغسلها .

وظهر في الفيديو معه امير البحرين حمد بن عيسى ال خليفة؛ حيث تم التصوير عن طريق البعثة المصرية التي أرسلها الملك فاروق لتغطية الموسم .