شكرا لمتابعة خبر عن تفعيل خدمة "وصفتي" في محافظة رماح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

بدأ مركز صحي الغيلانه ‏أول بمحافظة رماح التابعة لمنطقة الرياض، الاربعاء ١٤٤٠/١٢/١، في تفعيل خدمة "وصفتي" التى تهدف إلى رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين من خدمات القطاعات الصحية.

وتتيح خدمة "وصفتي" إعادة صرف الوصفة الطبية لذوي ‏الأمراض المزمنة لتسهيل حصولهم على ‏أدويتهم ‏دون ‏للحاجة مراجعة الطبيب أو المركز الصحي، كما توفر الخدمة للمستفيد رسائل نصية بجميع تفاصيل الوصفة.

وتساهم الخدمة في إتاحة صرف الأدوية من مواقع جغرافية مختلفة داخل المنطقة، وتوظيف التقنية الإلكترونية في رقمنة عملية صرف الدواء، وتحقيق التكامل بين دور الطبيب والصيدلي حفاظا على سلامة المستفيدين.