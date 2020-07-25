شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. المملكة تسحر خبيرة سياحية فنلدنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

ارتبطت خبيرة السفر والسياحة الفندلندية لورا الوه، بالمملكة منذ 12 عامًا، حين بدأت رحلة توثيق المواقع السياحية بها .

وأكدت لورا، أنها تحرص على ربط الثقافة العربية بالغربية ووصلت لمرحلة عشق المملكة حينما وجدت اختلافًا كبيرًا وجمالاً باهرًا فيها.

وخصّت الخبيرة الفندلندية، بالذكر مدينة أبها، إذ قالت: " عشقت طبيعتها الخضراء ومبانيها القديمة التراثية، وأحببت مأكولاتها الشعبية كالحنيذ والعريكة وأنواع العسل الشهيرة في منطقة عسير " .

وأشارت إلى الجبال الشاهقة في هذه المنطقة، وعظمة الإنسان الذي استطاع أن يطوع التضاريس والظروف ليساهم في صناعة الجمال في مختلف المواقع.

وتابعت: " زرت مدينة أبها حتى سحرتني طبيعة البناء بألوانه المميزة الممزوجة بنقوش فن القط العسيري الفريدة، كما شاهدت الكرم والحفاوة من أهالي المنطقة، وأن الأجواء والطبيعة في جبل السودة كانت أجمل التجارب التي عشتها في ربوع الجمال، والذي لا تقل جاذبيته عن أي موقع سياحي عالمي".

وأشارت لـ "العربية"، إلى أن أبها مدينة مختلفة كونها ريفية، ولا تزال طبيعتها البكر تقبع في كل مكان، كما تمتلك ثقافة وجمالا غير موجودين في أي مكان آخر.

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ونوهت إلى أهم المناطق السياحية التي زارتها مسبقاً في المملكة، وهي: وادي لجب وفيفا وفرسان والباحة والمجاردة العلا ودومة الجندل، وحقل واملج، إذ تسلقتُ جبل السودة على ارتفاع 3500 متر فوق سطح البحر مع فريق الهايكنج.