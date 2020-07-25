صورة نادرة لخادم الحرمين في سن العشرين وهو يمارس مهامه كأمير الرياض

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أظهرت صورة نادرة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وهو يمارس عمله في عمر العشرين. أظهرت صورة نادرة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وهو يمارس عمله في عمر العشرين. وتم التقاط هذه الصورة عام 1375هـ/1955م وذلك خلال ممارسته عمله كأمير على منطقة الرياض.

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