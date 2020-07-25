شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أبرز ما سيتم في عملية تفويج حجاج هذا العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

بدأ اليوم، السبت، وصول الحجاج إلى مكة المكرمة من 10 وجهات في المملكة، وذلك وسط اجراءات احترازية للحفاظ على سلامتهم.

وأوضح رئيس الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف، رأفت إسماعيل، أن الحافلات ستنقل الحجاج من مواقع سكنهم من مكة المكرمة إلى الحرم المكي الشريف لأداء طواف القدوم.

وأضاف، في خلال حديثه لقناة العربية، أن النقل سيكون من خلال 3 مراحل، منها مرحلة الوصول إلى الساحات الغربية من المسجد الحرام، ومن ثم الدخول لصحن الطواف، بما يحقق التباعد الجسدي وسلامة الحجاج.

وأكد أنه تم وضع خطة لتنفيذ جميع فعاليات موسم حج هذا العام، ومن بينها اختيار المرافقين من مختلف جنسيات الحجاج.