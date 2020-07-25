شكرا لمتابعة خبر عن رفع إقرار "القيمة المضافة" لعقارات الأفراد يتم آليًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، إن رفع إقرار القيمة المضافة لعقارات الأفراد يتم آليًا.

وأكدت على أنه لا حاجة للفرد بعد بيع العقار، وحساب ودفع ضريبة القيمة المضافة من خلال خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات "الأفراد"، إلى التسجيل لدى هيئة الزكاة والدخل أو رفع الإقرار.

وقالت "الزكاة والدخل" عبر حسابها الرسمي على موقع ـ"تويتر"، إن كل ذلك سيتم بطريقة آلية عبر البوابة.