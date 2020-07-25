شكرا لمتابعة خبر عن تسجيل 118 إصابة جديدة و20 حالة وفاة بكورونا في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف التقرير الذى أصدرته وزارة الصحة اليوم عن فيروس كورونا تسجيل 118 إصابة جديدة بالفيروس في منطقة الرياض.

وجاءت الحالات الجديدة في ضرماء وليلى، والخرج، ووادي الدواسر والدوادمي، والدل، والدرعية، والمجمعة وحوطة بني تميم، والزلفي، وعفيف ورماح والحريق والرين والسليل وحريملاء،وشقراء، والمزاحمية والقويعية.

وكشف التقرير أيضا عن تسجيل 20 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس، ليصبح إجمالي عدد الوفيات في المنطقة 749 حالة وفاة.