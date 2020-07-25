خريطة إصابات كورونا بالمملكة.. الرياض والهفوف تتصدران

تصدرت مدينة الرياض أعداد إصابات كورونا الجديدة، مسجلة 118 حالة، من أصل 2201 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية. وفقًا لوزارة الصحة.

وتمَّ تسجيل 115 حالة في الهفوف، و107 في المبرز، و106 في الدمام، و104 في خميس مشيط، و103 في مكة المكرمة، و82 في بريدة، و80 في نجران، و71 في الطائف.

و68 في المدينة المنورة، و57 في حائل، و56 في جدة، و51 في ينبع، و39 في الخبر، و37 في تبوك، و36 في حفر الباطن، و35 في القطيف، و34 في جازان، و33 في أبها، و31 في كل من: محايل والنعيرية.

و24 في يدمة، و22 في المضة، و21 في كل من: الجبيل وبقيق وضرما ورجال ألمع، و20 في كل من: الحرجة و:بيش، و19 في بللسمر، و18 في ليلى، و17 في كل من: شرورة والخرج، و16 في صبيا، و15 في كل من: أحد رفيدة، والدوادمي، ووادي الدواسر.

و14 في الدلم، و13 في كل من: بيشة وعنيزة وسبت العلاية وأحد المسارحة والمذنب والدرعية، و12 في كل من: المجمعة وسراة عبيدة وتبالة وحوطة بني تميم وراس تنورة، و11 في كل من: وادي بن هشبل والرس وتربة.

و10 في كل من: بارق والشملي وصفوى، و9 في كل من خليص وأبو عريش والزلفي وتثليث، و8 في كل من: البرك ومليجة والظهران والبجادية والبدائع ورياض الخبراء وصامطة والبشائر، و7 في الجفر، و6 في كل من: العيدابي وعفيف والقنفذة وضبا ورماح وأضم.

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و5 في كل من: الرين والنبهانية والقوز والحريق والنماص والليث وبقعاء والسليل وطريف، و4 في كل من: المجاردة وبلجرشي، وفي كل من: رفائع الجمش والدرب وسكاكا ونمرة والكامل وحريملاء وظهران الجنوب والعلا والخفجي والمظيلف.

كما تمَّ تسجيل حالتي إصابة بكورونا في كلٍّ من: موقق وبدر الجنوب والقوارة وحوطة سدير وعرعر وحبونا والمندق ورنية والقريات والغزاله ومهد الذهب وتيماء وشقراء وتمير وفيف والقرى وقرية العليا وساجر والفرشة.

وتمَّ تسجيل حالة إصابة واحدة في كل من الشعبة والطوال والدائر وتنومة وعريعرة والشنان وسميراء والرويضة والعارضة والقحمة والحائط والبدع وضرية وعيون الجواء والمويه وقلوة وخيبر والوجه وطبرجل والقويعية والمزاحمية والبكيرية والعيص ومركز حدود الحديثة والريث وثريبان والقريع.

وكانت وزارة الصحة، كشفت اليوم السبت، عن تسجيل 2201 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 264.973 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تمَّ تسجيل 2051 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 217.780 حالة، كما تمَّ تسجيل 31 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 2.703 حالة.

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