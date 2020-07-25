«الأرصاد»: رياح نشطة وسحب رعدية تتسبب في انعدام الرؤية

تستمر على تبوك حتى المساء
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم السبت، تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمن نشاطًا في الرياح السطحية وسحبًا رعدية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة تبوك.
وتشمل الحالة الجوية على المنطقة كلًّا من مدينة تبوك ومحافظات الوجه وأملج وضباء.
وبينت هيئة الأرصاد أن الحالة الجوية على تبوك سوف تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
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