بالصور.. وصول الحجاج من 5 مدن بالمملكة إلى جدة

وصل إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة، اليوم السبت، ضيوف الرحمن القادمون من 5 مدن مختلفة بالمملكة ممن وقع عليهم الاختيار لأداء فريضة الحج هذا العام 1441هـ، وسط تطبيق دقيق للإجراءات الاحترازية والوقائية من أجل ضمان سلامتهم وسلامة الكوادر المشارِكة في خدمة الحجيج.

وقدم حجاج بيت الله الحرام، اليوم، من 5 مدن هي: المدينة المنورة، والرياض، وأبها، وتبوك، وجازان. ولضمان سلامتهم وُفِّر مسار خاص لهم عند وصولهم لإنهاء إجراءاتهم، وتسريع نقلهم إلى مقر سكنهم في مكة المكرمة؛ حيث سيخضعون بدءًا من اليوم حتى الثامن من شهر ذي الحجة للعزل المؤسسي قبل توجههم إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية.

وأكد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسين بن ناصر الشريف، أن إجراءات استقبال ضيوف الرحمن تمت بسلاسة واتسمت بالسرعة؛ حيث يتم توجيههم بمجرد وصولهم من قبل مشرفي وزارة الحج والعمرة إلى الحافلات المخصصة لهم، مع تطبيق البروتوكولات الوقائية الصحية المعتمدة في عملية النقل.

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وأوضح الشريف وجود تنسيق كامل بين وزارات الحج والعمرة، والصحة، والإعلام، مع هيئة الطيران المدني، والخطوط السعودية، والإدارة العامة للمرور، في عملية استقبال الحجاج، مشيرًا إلى مرحلة أخرى من الاستقبال ستكون في السابع من ذي الحجة مُخصصة للحجيج المتعافين من مرض فيروس كورونا من القطاعين الصحي والأمني.

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