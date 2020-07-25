أخبار السعودية اليوم.. العثور على طيار الطائف متوفيًّا.. و«الصحة» توزع أساور إلكترونية على الحجاج

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية، ليوم الأربعاء22 يوليو 2020، أبرز الأخبار في المملكة، ومنها: العثور على طيار الطائف المفقود متوفيًّا بجبال نعمان، ووزارة الصحة توزع أساور إلكترونية على الحجاج لمتابعتهم صحيًا، وهيئة الأرصاد تتوقع هطول أمطار رعدية على 6 مناطق.

بشريحة الجوال وشهادة مقيم.. العثور على طيار الطائف المفقود متوفيًّا بجبال نعمان

كشف عابد السويعدي صديق وقريب الطيَّار المفقود أمين السويعدي، الذي عثر عليه متوفيًّا -قبل قليل- في جبال نعمان بالطائف، عن تفاصيل تحديد موقعه والعثور عليه.

«حساب المواطن» يوضح معنى أن يكون المستفيد مؤهلًا واستحقاقه «صفر»

أوضح برنامج حساب المواطن معنى أن يكون المستفيد «مؤهلًا» واستحقاقه «صفر» في حساب المواطن.

الصحة: كورونا قد يسبب مضاعفات حادة لـ3 فئات من المرضى

أوضحت وزارة الصحة أن أصحاب الأمراض المزمنة والمناعة الضعيفة والمسنين، قد يتعرضون لمضاعفات خطيرة بسبب فيروس كورونا.

طقس السبت.. «الأرصاد» تتوقع هطول أمطار رعدية على 6 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لليوم السبت، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات «نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة»، تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة.

ضبط 10 أوكار اتخذتها تشكيلات عصابية لتخزين مسروقاتها بالرياض

تمكنت شرطة منطقة الرياض من الكشف عن10 مواقع بأحياء الرياض، قامت تشكيلات عصابية باتخاذها مقرًّا لتخزين مسروقاتها من المعادن والمعدات الكهربائية.

حفر الباطن تحدد عمل المراكز الصحية خلال إجازة عيد الأضحى

حدَّدت المديرية العامة للشؤون الصحية بحفر الباطن ساعات عمل مراكز الرعاية الأولية، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ، التي يبدأ العمل فيها من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحًا إلى الرابعة عصرًا.

هل يمكن استخراج تأشيرة خروج نهائي بعد انتهاء صلاحية جواز السفر؟.. الجوازات تجيب

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أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم السبت، مدى إمكانية استخراج تأشيرة خروج نهائي للعمالة المنزلية في حال انتهاء صلاحية جواز السفر الخاص بالعامل أو العاملة.

«الصحة» توزع أساور إلكترونية على الحجاج لمتابعتهم صحيًا

قالت وزارة الصحة، إنه تمَّ توزيع أساور إلكترونية على الحجاج لمتابعة حالتهم الصحية، والتأكد من بقائهم في الحجر المؤسسي بمكة المكرمة، وكذلك الحجر المنزلي بعد انتهاء الشعيرة.

الدفاع المدني بالباحة يدعو إلى الحيطة والحذر من تقلبات الطقس

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، بحسب ما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

6 خطوات لرفع الوثائق عبر الاتصال المرئي من خلال وزارة العدل

أوضحت وزارة العدل عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، تعرّف على خطوات رفع الوثائق عبر الاتصال المرئي من خلال بوابة الوزارة الإلكترونية.

الشيخ السلمي يوضح كيفية الأضحية عن الميت وجواز إشراك الأحياء فيها

أوضح عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء، الشيخ عبدالله السلمي، كيفية الأضحية عن الميت، وهل يجوز إشراك الأحياء فيها.

«الموارد البشرية» توظف 1500 صيدلي بعد صدور قرار التوطين

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه تمَّ توظيف 1500 صيدلي في عام 2020م، وذلك بعد قرار توطين قطاع الصيدلة في وقت سابق من هذا العام، محققة بذلك 50% من المستهدف في عام 2022م.

«حساب المواطن» يوضح معنى أن يكون المستفيد مؤهلًا واستحقاقه «صفر»

أوضح برنامج حساب المواطن معنى أن يكون المستفيد «مؤهلًا» واستحقاقه «صفر» في حساب المواطن.

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