تعرف على قيمتها.. «المرور»: عدم استخدام الأنوار ليلًا مخالَفة تُوجب الغرامة

أوضحت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، أن عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلًا يعد مخالفة مرورية تُوجب الغرامة المالية.

وأكدت الإدارة العامة للمرور أن عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلًا يعيق رؤية المركبات الأخرى لك؛ ما يشكل خطرًا على مرتادي الطريق .

وقالت الإدارة العامة للمرور إن عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة يعد مخالفة مرورية.

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وأضافت الإدارة العامة للمرور إن مخالفة عدم استخدام الأنوار عند السير ليلًا أو في الأحوال الجوية المضطربة تُوجب غرامة مالية بين 1000 و 2000 ريال.

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