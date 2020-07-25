تعديل موعد صرف إعانة صغار مربّي الماشية عن شهر ذي الحجة

بسبب إجازة العيد..

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة تغيير موعد صرف الدورة الحادية عشرة من دفعة برنامج دعم صغار مربي الماشية ليكون في التاسع من أغسطس القادم. وأوضحت الوزارة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن التعديل جاء بسبب توافق موعد الصرف السابق مع إجازة عيد الأضحى المبارك. وكشفت، عن أنه تم التعديل حرصًا على خدمة المستفيدين وتلقّي اتصالاتهم واستفساراتهم المتعلقة بالدعم على الرقم الموحد 19930 وعبر حساب خدمات المستفيدين على «تويتر». Advertisements اقرأ أيضًا: لمربي النحل أو الماشية.. تعرف على شروط الإقراض من صندوق التنمية الزراعية صندوق التنمية الزراعية: إضافة منتجات جديدة لمبادرة «تمويل الاستيراد»

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