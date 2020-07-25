يشمل زيارة مستقبلية لمقر هواوي بالصين.. ختام البرنامج التدريبي التنافسي «Seeds for The Future»

كشفت جامعة القصيم، ممثلة في كلية الحاسب، عن حصولها على المركز الثاني ضمن القائمة النهائية لأفضل المنضمين للبرنامج التدريبي التنافسي «Seeds for The Future»، الذي نظمته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركة هواوي، واختتم أعماله يوم أمس الجمعة؛ حيث حققت الطالبة سارة بنت صالح الرميح المركز الثاني في النتائج النهائية من بين جميع الطلاب والطالبات المشاركين، كما حققت ممثلة الكلية الأخرى الطالبة ريف بنت صالح التركي نتائج متقدمة ومتفوقة على المستوى التعليمي في سائر أيام التدريب.

ويستهدف البرنامج التدريبي، رعاية المواهب للتدريب على تقنية ‫الجيل الخامس‬ و‫الذكاء الاصطناعي‬ والحوسبة السحابية، كما يشمل لاحقًا زيارة لمقر شركة هواوي في الصين، ويركز البرنامج على ربط المفاهيم النظرية بالواقع العملي في مجالات الهندسة الكهربائية والاتصالات وهندسة وعلوم الحاسب؛ حيث تم عقد لقاء افتراضي على هامش البرنامج يجمع بين المتدربين ومنسوبي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركة هواوي.

وأوضحت جامعة القصيم، أن الطالبتين كانتا من ضمن أفضل خمسة متدربين ليومين متتالين من أيام البرنامج التدريبي، الذي امتد لمدة خمسة أيام؛ حيث تم إعلان النتائج النهائية للدفعة الأولى من الطلاب والطالبات في التدريب، وشارك في البرنامج التدريبي ١٢٨ طالبًا وطالبة تم تقسيمهم إلى دفعتين، وتم ترشيحهم من قبل جميع الجامعات السعودية ليمثلوا، النخبة في تخصصات الهندسة الكهربائية والاتصالات وهندسة وعلوم الحاسب.