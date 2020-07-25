الصحة: تسجيل 2201  إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 2051 حالة

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 2201 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 264.973 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تمَّ تسجيل 2051 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 217.780 حالة، كما تمَّ تسجيل 31 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 2.703 حالة.

وكانت وزارة الصحة، أوضحت اليوم أنَّ أصحاب الأمراض المزمنة والمناعة الضعيفة والمسنين، قد يتعرَّضون لمضاعفات خطيرة؛ بسبب فيروس كورونا.

Advertisements

ذكر حساب «الصحة937» التابع للوزارة، أنَّه «من الممكن أن تتسبَّب الإصابة بفيروس كورونا الجديد COVID19 بالإصابة بمضاعفات حادّة لدى الأشخاص ذوي الجهاز المناعي الضعيف، والمسنين، والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة مثل: السرطان، والسكري، وأمراض الرئة المزمنة».

اقرأ أيضًا:

الصحة: كورونا قد يسبب مضاعفات حادة لـ3 فئات من المرضى

بالفيديو.. «الصحة» توزع أساور إلكترونية على الحجاج لمتابعتهم صحيًا

