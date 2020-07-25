السعودية اليوم / بلدية شعبة نصاب تكمل جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى



رفحاء 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واس

أكملت بلدية شعبة نصاب بمنطقة الحدود الشمالية جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال تنفيذ الكثير من المهام والأعمال، منها صيانة وتهذيب الساحات الخضراء والحدائق العامة والميادين، وتنفيذ صيانة أعمال الإنارة المتنوعة، وألعاب الاطفال ، فضلا عن أعمال النظافة للشوارع الرئيسية والفرعية، إضافة لتكثيف أعمال التعقيم والصيانة لتكون جاهزة لاستقبال مرتاديها مع الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية.

كما تتابع البلدية أعمال النظافة والرقابة الصحية على المسلخ البلدي ومدى جاهزيته لاستقبال المستفيدين مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

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19:45ت م

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