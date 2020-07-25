السعودية اليوم / المنصوري يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين



الرياض 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واس

رفع معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد الهادي بن أحمد المنصوري باسمه ونيابة عن منسوبي "الهيئة" التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

ودعا معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الله -عز وجل- أن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار، وأن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – اللذين يبذلون الغالي والنفيس في كل مكان خدمةً للدين والوطن.

// انتهى //

19:25ت م

0150



الرياض 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واسرفع معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد الهادي بن أحمد المنصوري باسمه ونيابة عن منسوبي "الهيئة" التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله – وللشعب السعودي الكريم بنجاح العملية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظه من كل مكروه وسوء، وأن يسبغ عليه موفور الصحة والعافية.ودعا معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الله -عز وجل- أن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار، وأن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – اللذين يبذلون الغالي والنفيس في كل مكان خدمةً للدين والوطن.// انتهى //19:25ت م0150

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