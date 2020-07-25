السعودية اليوم / سمو نائب أمير الشرقية يوجه بالالتزام بالإجراءات الاحترازية في الأماكن المزدحمة أيام عيد الأضحى



الدمام 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليه 2020 م واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية جميع الجهات المعنية في المنطقة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية الصادرة من الجهات المعنية، لا سيما في الجوامع ومصليات العيد، والأسواق وأماكن التنزه، ونقاط ذبح الأضاحي، وغيرها من المواقع التي ستشهد ازدحاماً في عيد الأضحى المبارك.

وأكد سموه أن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- بذلت ولا زالت تبذل الكثير في سبيل تحقيق الأمن الصحي، الذي يأتي في رأس أولويات القيادة في الخطط والعمليات التنموية كافة.

وأضاف سموه أن القطاعات الأمنية والصحية بذلت الكثير من أجل حماية الأنفس والأرواح، وواجب المجتمع أن يكون مسانداً لهذه الجهود، ومستشعراً لأهميتها، وذلك عبر الإحساس بالمسؤولية الفردية، باتباع كل شخص للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن المخالفين عبر القنوات المخصصة لذلك، واستشعار الجميع للمسؤولية لأن الحذر واجب في ظل استمرار الجائحة، والحالات لا زالت تسجل، وبمشيئة الله أن هذه الجائحة إلى الانحسار في ضوء التزام المجتمع ووعيه بأن التنزه والخروج وممارسة الحياة الطبيعية يأتي جنباً إلى جنب مع الالتزام بالوقاية، سائلاً الله أن يحفظ البلاد والعباد، وأن يجنب المملكة شر هذه الجائحة، ويمن على المرضى والمصابين بالشفاء العاجل.

// انتهى//.

19:13ت م

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