السعودية اليوم / 48500 مستفيد ومستفيدة من مشروع "مبادرون" بجامعة الملك خالد



أبها 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واس

تواصل جامعة الملك خالد تقديم برامج مشروع "مبادرون" الذي انطلق في بداية شهر رمضان المبارك ويستمر حتى نهاية شهر ذي الحجة الجاري، مشتملا على الكثير من الفعاليات والبرامج المتنوعة التي تستهدف منسوبي ومنسوبات الجامعة وأبناءهم وبناتهم وطلاب وطالبات الجامعة وأفراد المجتمع من الجنسين.

وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي أن الجامعة تسعى من خلال المشروع إلى استثمار أوقات الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات الجامعة وأبنائهم وبناتهم ومختلف أفراد المجتمع من الرجال والنساء، ويستهدف 3 مجالات تشمل برامج تطوير خاصة بالطلاب والطالبات وبرامج خاصة بأعضاء وعضوات هيئة التدريس، إضافة إلى البرامج الخاصة بالمجتمع، ويقدم دورات ولقاءات نوعية يأتي جانب منها في سياق الجهود الوطنية لمكافحة

من جهته أشار المشرف على المشروع الدكتور ناصر منصور طيران إلى أن "مبادرون" قدم خلال شهر ذي القعدة 32 برنامجًا ما بين مسابقة ودورة تدريبية وندوة ولقاء، حضرها بصورة فعلية 48547 مستفيدًا ومستفيدة من داخل المملكة ومن 44 دولة من مختلف أنحاء العالم.

يذكر أن عدد المستفيدين والمستفيدات من برامج مشروع "مبادرون" منذ انطلاقه في بداية شهر رمضان المبارك تجاوز حتى الآن 100 ألف، بواقع 27236 مستفيدًا ومستفيدة من برامج شهر رمضان، و25099 خلال شهر شوال، و48547 في شهر ذي القعدة.

// انتهى //

19:07ت م

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أبها 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واستواصل جامعة الملك خالد تقديم برامج مشروع "مبادرون" الذي انطلق في بداية شهر رمضان المبارك ويستمر حتى نهاية شهر ذي الحجة الجاري، مشتملا على الكثير من الفعاليات والبرامج المتنوعة التي تستهدف منسوبي ومنسوبات الجامعة وأبناءهم وبناتهم وطلاب وطالبات الجامعة وأفراد المجتمع من الجنسين.وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي أن الجامعة تسعى من خلال المشروع إلى استثمار أوقات الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات الجامعة وأبنائهم وبناتهم ومختلف أفراد المجتمع من الرجال والنساء، ويستهدف 3 مجالات تشمل برامج تطوير خاصة بالطلاب والطالبات وبرامج خاصة بأعضاء وعضوات هيئة التدريس، إضافة إلى البرامج الخاصة بالمجتمع، ويقدم دورات ولقاءات نوعية يأتي جانب منها في سياق الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد وتتلاءم مع متطلبات سوق العمل، وذلك من خلال الاتصال المرئي عن بُعد، ويقدمها أساتذة وخبراء ومدربون مؤهلون من داخل الجامعة وخارجها.من جهته أشار المشرف على المشروع الدكتور ناصر منصور طيران إلى أن "مبادرون" قدم خلال شهر ذي القعدة 32 برنامجًا ما بين مسابقة ودورة تدريبية وندوة ولقاء، حضرها بصورة فعلية 48547 مستفيدًا ومستفيدة من داخل المملكة ومن 44 دولة من مختلف أنحاء العالم.يذكر أن عدد المستفيدين والمستفيدات من برامج مشروع "مبادرون" منذ انطلاقه في بداية شهر رمضان المبارك تجاوز حتى الآن 100 ألف، بواقع 27236 مستفيدًا ومستفيدة من برامج شهر رمضان، و25099 خلال شهر شوال، و48547 في شهر ذي القعدة.// انتهى //19:07ت م0145

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.