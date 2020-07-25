السعودية اليوم / جنوب أفريقيا تسجل نحو 14 ألف إصابة خلال 24 ساعة



كيب تاون 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واس

سجلت جمهورية جنوب أفريقيا 13 ألفًا و 994 إصابة بفيروس

وأوضحت في بيان صادر عن وزارة الصحة في جنوب أفريقيا حول الوضع الوبائي في البلاد أن عدد المتعافين من الفيروس قد ارتفع إلى 245 ألفًا و 771 متعافيا، مشيراً إلى تسجيل 250 حالة وفاة جديدة بهذا الوباء، ليصبح عدد المتوفين 6343 شخصًا.

وبهذه الأرقام تتصدر جنوب أفريقيا دول القارة الأفريقية من حيث عدد الإصابات.

// انتهى //

18:58ت م

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كيب تاون 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واسسجلت جمهورية جنوب أفريقيا 13 ألفًا و 994 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 421 ألفًا و 996 حالة مؤكدة في البلاد.وأوضحت في بيان صادر عن وزارة الصحة في جنوب أفريقيا حول الوضع الوبائي في البلاد أن عدد المتعافين من الفيروس قد ارتفع إلى 245 ألفًا و 771 متعافيا، مشيراً إلى تسجيل 250 حالة وفاة جديدة بهذا الوباء، ليصبح عدد المتوفين 6343 شخصًا.وبهذه الأرقام تتصدر جنوب أفريقيا دول القارة الأفريقية من حيث عدد الإصابات.// انتهى //18:58ت م0144

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