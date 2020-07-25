السعودية اليوم / أمانة عسير تغلق منتجعاً سياحياً بأبها بسبب مخالفات صحية



أبها 04 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 25 يوليو 2020 م واس

أغلقت أمانة منطقة عسير أحد المنتجعات السياحية بمدينة أبها بعد رصد عدة مخالفات من قبل الفرق الرقابية.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الفرق الرقابية خلال جولاتها التفتيشية المعتادة على المنشآت التجارية رصدت عدة مخالفات صحية و بلدية بحق المنتجع.

وأشار الحميدي إلى أن المخالفات المرصودة شملت عدم حصول المنشأة على تراخيص نظامية لتشغيله، إضافة إلى افتقار المنشأة إلى أدنى اشتراطات السلامة، علاوة على عدم التقيد بالإجراءات الوقائية و الاحترازية، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين في تقديم الطعام بالمنشأة.

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18:49ت م

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