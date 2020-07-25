شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الحج تُجهز ٤٧٠ غرفة لضيوف الرحمن بمشعر منى والان نبدء بالتفاصيل
جهزت وزارة الحج ٤٧٠ غرفة لضيوف الرحمن بمشعر منى، حيث روعي فيها جميع الاشتراطات الصحية، حيث يتم تعقيمها قبل وصول الحجاج.
وتم تزويد كل غرفة بالمعقمات والكمامات، بالإضافة إلى كل ما يحقق التباعد حفاظًا على سلامة الحجاج.
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