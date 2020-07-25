شكرا لقرائتكم خبر عن "مدني المدينة" يُحذر من أمطار غزيرة ويدعو لأخذ الحيطة والحذر والان نبدء بالتفاصيل

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر لحالة عدم الاستقرار في الطقس، تتأثر بها بعض محافظات المنطقة.

وأوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة الرائد عبدالعزيز بن سعيد الزهراني أنه بناءً على ما ورد من توقعات ومعلومات من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، فإن أجواء المملكة تتأثر بحالة عدم استقرار على بعض المناطق، ومنها منطقة المدينة المنورة و بعض محافظاتها "المدينة المنورة - المهد – وادي الفرع - بدر - ينبع – الحناكية – خيبر - العلا - العيص" من اليوم السبت وحتى الايام القادمة. وأضاف: يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة ورياح نشطة.

ودعا الزهراني جميع المواطنين والمقيمين بالمنطقة إلى اخذ الاحتياطات في حال هطول الأمطار والسيول مؤكداً بأن الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اتخذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الحالة والاستعداد والتهيؤ والجاهزية لفرق الدفاع المدني لتقديم كافة الخدمات من خلال الرقم 998 والتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني للقيام بمهامها وتطبيق خطط المواجهة متى ما استدعت الحالة. وشدد على الدور الكبير والمهم والمطلوب من أفراد المجتمع في الالتزام بتعليمات الدفاع ومتابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني www.998.gov.sa أو عن طريق حساباتها الرسمية على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.