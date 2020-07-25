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2020-07-25 مخالفات صحية تُغلق منتجعًا سياحيًّا في عسير المنشأة تفتقر إلى أدنى اشتراطات السلامة متابعات الخليج 365 - واس أغلقت أمانة منطقة عسير أحد المنتجعات السياحية بمدينة أبها بعد رصد عدة مخالفات من قبل الفرق الرقابية. Advertisements وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الفرق الرقابية خلال جولاتها التفتيشية المعتادة على المنشآت التجارية رصدت عدة مخالفات صحية و بلدية بحق المنتجع. وأشار الحميدي إلى أن المخالفات المرصودة شملت عدم حصول المنشأة على تراخيص نظامية لتشغيله، إضافة إلى افتقار المنشأة إلى أدنى اشتراطات السلامة، علاوة على عدم التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين في تقديم الطعام بالمنشأة.



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