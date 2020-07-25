2020-07-25

المرور يحذر من تراكم المخالفات لأكثر من 20 ألفًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المرور السعودي، أن المادة (75) من نظام المرور الفقرة (3) تنص على أنه يجب تنبيه المخالف بأي وسيلة إذا تراكمت عليه المخالفات وبلغت قيمتها 20 ألف ريال فأكثر أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغه دون سدادها يبلغ بوجوب السداد خلال 30 يومًا.

وقال المرور في تغريدة له ردًّا على استفسار في هذا الشأن عبر تويتر: إنه إذا لم يسدد المخالف قيمة المخالفات يحال للمحكمة المختصة للنظر بإيقاف خدماته حتى سداد المخالفات.

الاستعلام عن المخالفات المرورية:

في سياق آخر، يمكن الاستعلام عن المخالفات المروية باتباع الخطوات التالية:

– الدخول على موقع الخدمات الإلكترونية أبشر من (هنا)

– الدخول على خانة الاستعلامات الإلكترونية.

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– اختيار خدمة الاستعلام عن المرور.

– اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية.

– كتابة رقم الهوية الوطنية ورمز المرور.

– سوف تظهر كافة المخالفات المرورية المسجلة.

كما يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة عن طريق إدخال رقم اللوحة أو الرقم الخاص برخصة القيادة بدلًا من رقم الهوية الوطنية.

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