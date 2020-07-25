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أعلنت قبل قليل الجهات المعنية إغلاقاً مؤقتاً لطريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار.
وأوضح الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911) بموقع "تويتر"، أنه تم إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازياً، في كلا الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار، مطالباً المواطنين وقائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر.
يشار بأن إحصائية المكالمات الواردة لمركز عمليات 911 بمنطقة مكة المكرمة ليوم أمس الجمعة بلغت (39,139) مكالمة، بمعدل (27) اتصالاً في الدقيقةـ فيما تشهد محافظة الطائف لليوم الثاني على التوالي هطول أمطار تراوحت بين غزيرة ومتوسطة.
25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441 06:40 PM
"العمليات الأمنية" تدعو قائدي المركبات لأخذ الحيطة والحذر
أعلنت قبل قليل الجهات المعنية إغلاقاً مؤقتاً لطريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار.
وأوضح الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911) بموقع "تويتر"، أنه تم إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازياً، في كلا الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار، مطالباً المواطنين وقائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر.
يشار بأن إحصائية المكالمات الواردة لمركز عمليات 911 بمنطقة مكة المكرمة ليوم أمس الجمعة بلغت (39,139) مكالمة، بمعدل (27) اتصالاً في الدقيقةـ فيما تشهد محافظة الطائف لليوم الثاني على التوالي هطول أمطار تراوحت بين غزيرة ومتوسطة.
، هطول الأمطار يغلق طريق "الهدا" في الاتجاهين ،
المصدر : الخليج 365
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