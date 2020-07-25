، بالفيديو: هطول أمطار على بعض أحياء المدينة المنورة ،

- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
هطلت أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة على بعض المحافظات والقرى التابعة لمنطقة المدينة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
وأدت الأمطار إلى جريان المياه بالشوارع واستنفار الجهات المعنية، كما تشهد بعض المحافظات أمطاراً متوسطة سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.
وأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة اليوم، تضمنت أتربة مثارة وأمطاراً رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات (الحناكية - العلا - العيص - المهد - خيبر - وادي الفرع(، وتستمر حتى الساعة التاسعة من مساء هذا اليوم.
وفي وقت سابق، أصدرت "الأرصاد" تنبيهاً بشأن حالة الطقس على محافظتَي بدر وينبع لهذا اليوم، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في ارتفاع الأمواج وتدنٍ في مدى الرؤية، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم السبت.
من جانبها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، لأخذ الحيطة والحذر من هذه التقلبات، واتباع وسائل السلامة في مثل هذه الحالات.
خالد الشاماني المدينة المنورة
يوسف سفر المدينة المنورة
25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441 06:18 PM
الدفاع المدني يدعو للحذر من التقلبات الجويةبالفيديو: هطول أمطار على بعض أحياء المدينة المنورة
هطلت أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة على بعض المحافظات والقرى التابعة لمنطقة المدينة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
وأدت الأمطار إلى جريان المياه بالشوارع واستنفار الجهات المعنية، كما تشهد بعض المحافظات أمطاراً متوسطة سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.
وأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة اليوم، تضمنت أتربة مثارة وأمطاراً رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات (الحناكية - العلا - العيص - المهد - خيبر - وادي الفرع(، وتستمر حتى الساعة التاسعة من مساء هذا اليوم.
وفي وقت سابق، أصدرت "الأرصاد" تنبيهاً بشأن حالة الطقس على محافظتَي بدر وينبع لهذا اليوم، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في ارتفاع الأمواج وتدنٍ في مدى الرؤية، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم السبت.
من جانبها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، لأخذ الحيطة والحذر من هذه التقلبات، واتباع وسائل السلامة في مثل هذه الحالات.
، بالفيديو: هطول أمطار على بعض أحياء المدينة المنورة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: هطول أمطار على بعض أحياء المدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.