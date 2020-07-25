شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. ضبط 6600 كجم دجاج فاسد وخضروات من باعة مخالفين والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت الجهات الرقابية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، شاحنة محملة بالدجاج الفاسد في العمرة، و 5000 كجم من الخضروات والفواكه في نطاق بلدية المسفلة مع الباعة الجائلين المخالفين.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي قدح أنَّ الفرق الرقابية بالبلدية تمكنت من ضبط شاحنة نقل (دينّا) محملة بأكياس بها دجاج فاسد غير صالح للاستهلاك الآدمي، كانت مُعدة ومُجهزة لتوزيعها وتسويقها على المستهلكين، مخالفة لاشتراطات النقل والتخزين، وأتلفت البلدية 1600 كيلوجرام من الدجاج الفاسد، مشيراً إلى حجز الشاحنة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق قائدها.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس ياسر مكاوي أنه تمت مصادرة 5000 كيلوجرام من الخضروات والفواكه تم ضبطها مع الباعة الجائلين المخالفين في المنطقة ، حيث تم تسليمها بعد التأكد من سلامتها لجمعية إكرام لحفظ الطعام.

وأكَّد "مكاوي " أنَّ الأمانة تسعى لتحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية، لافتاً النظر إلى الدور الكبير للمواطنين والمقيمين في الحد من الباعة الجائلين وذلك بالشراء من المحلات النظامية المرخصة والمستوفية للاشتراطات الصحية، داعياً الجميع في حال وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم اتخاذ جميع الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.