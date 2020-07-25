جولات إرشادية لبيئة عسير للتعريف بكيفية اختيار الأضاحي

2020-07-25

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

ضمن جهود فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، ممثلة بإدارة الثروة الحيوانية بالمنطقة، وبمتابعة من مدير عام فرع الوزارة بعسير المهندس عبدالله الويمني، زار فريق صباح اليوم السبت أسواق الماشية للقاء المواطنين والمقيمين وإرشادهم لكيفية اختيار أضحية العيد من حيث النوع والحالة الصحية والعمر.

كما تم التوضيح للمستهلكين كيفية التعرف على الأضحية والعلامات الحيوية التي تبين مرضها وصحتها؛ وذلك للإسهام في رفع الوعي لدى مرتادي الأسواق.

وخلال الجولات، تم توزيع نشرات تتضمن العديد من الإرشادات التوعوية بذلك، وسوف تتواصل الزيارات لأسواق الماشية في الفترة القادمة لتشمل معظم أسواق الماشية في منطقة عسير.

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