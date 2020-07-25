أمطار رعدية وغبار غدًا ورفحاء تسجل 48 درجة

2020-07-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأحد.

وتوقعت الأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك.

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ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أيضًا أن تمتد الحالة إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، ولا يستبعد تكوّن السحب الرعدية على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية وحائل.

درجات الحرارة غدًا:

وبالنسبة إلى أعلى درجة حرارة من المتوقع أن يتم تسجيلها في المملكة في رفحاء هي 48 درجة مئوية، فيما تسجل أبها أقل درجة جرارة غدًا 19 درجة.

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