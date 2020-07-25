شكرا لقرائتكم هل يلزم التسجيل لدى هيئة الزكاة بعد بيع العقار؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-07-25 هل يلزم التسجيل لدى هيئة الزكاة بعد بيع العقار؟ متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم السبت، أنه لا حاجة للفرد بعد بيع العقار وحساب ودفع ضريبة القيمة المضافة من خلال خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد إلى التسجيل لدى هيئة الزكاة والدخل أو رفع الإقرار. وأضافت الهيئة العامة للزكاة والدخل كل ذلك سيتم بطريقة آلية عبر البوابة الإلكترونية (https://gazt.gov.sa/ar/pages/default.aspx).



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