شكرا لقرائتكم تعديل موعد صرف إعانة صغار مربي الماشية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-07-25 تعديل موعد صرف إعانة صغار مربي الماشية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تغير موعد صرف الدورة الحادية عشرة من دفعة برنامج دعم صغار مربي الماشية ليكون في 2020/8/9م. Advertisements وبينت الوزارة عبر حسابها في “تويتر” أن التعديل جاء بسبب توافق موعد الصرف السابق مع إجازة عيد الأضحى المبارك حيث تم التعديل حرصًا على خدمة المستفيدين وتلقي اتصالاتهم واستفساراتهم المتعلقة بالدعم على الرقم الموحد 19930 وعبر حساب خدمات المستفيدين على موقع تويتر.



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