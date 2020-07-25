نقل أسهم أرامكو المجانية.. 75 مليار دولار أرباح استقرار مالي ونمو مستدامٍ

2020-07-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت أرامكو السعودية بأن حكومة المملكة العربية السعودية (المساهم البائع) قامت بتحديد موعد نقل الأسهم المجانية إلى المحافظ الاستثمارية للمستثمرين السعوديين الأفراد المستحقين ليكون في يوم السبت 4 ذو الحجة 1441هـ (الموافق 25 يوليو 2020م).

ويأتي هذا القرار ليؤكد التزام أرامكو السعودية بتحقيق نمو مستدام في التدفق النقدي الحر لدعم توزيعات الأرباح للمساهمين.

وبحسب المراقبين فإن هذا القرار يعكس التزام شركة أرامكو بسياسة الأرباح الموزعة على المساهمين العموميين، مما يدل على مرونة واستجابة الشركة خلال هذه الأوقات الصعبة.

75 مليار دولار من الأرباح

وبالنسبة لعام 2020م، أكدت الشركة التزامها بدفع ما لا يقل عن 75 مليار دولار من أرباح المساهمين المدفوعة كل ثلاثة أشهر وذلك حتى عام 2024.

ومن المتوقع الإعلان عن توزيعات الأرباح للربع الثاني من عام 2020م إلى جانب النتائج المالية للنصف الأول من عام 2020م، والتي من المتوقع أن تُنشر في 9 أغسطس 2020م.

هذا وتظل أرامكو السعودية ملتزمة بتنفيذ أهدافها وخلق قيمة في كل موقع تتواجد فيه في أنحاء العالم، بغض النظر عن التحديات التي تفرضها بيئة العمل.

المركز المالي لأرامكو

وتؤكد شركة أرامكو على المحافظة على مركزها المالي القوي، وهو ما يمنحها القوة والمرونة لإدارة مواردها حتى في أحلك الظروف التي تؤثر على الدورة السوقية.

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ومنذ ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، أعطت أرامكو السعودية الأولوية لسلامة وصحة ورفاهية 70,000 موظف وموظفة مع المحافظة على قوة وتماسك أعمالها وميزانيتها.

كما نفذت الشركة التدابير الاحترازية في كافة أعمالها للحد من مخاطر وانتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) والتخفيف من تأثيره.

وعلى الرغم من جائحة كورونا إلا أن مركز الأبحاث المتقدمة في أرامكو السعودية يواصل حصد الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية في تقنيات التنقيب والإنتاج.

وتُعد أعمال إنتاج الشركة للنفط من بين الأنظف على مستوى العالم، حيث تنخفض معدلات حرق الغاز في الشعلات “إلى ما يقرب من الصفر”، وتبلغ كثافة الانبعاثات الكربونية مستويات متدنية في التنقيب والإنتاج، وبشكل عام، يستمر التميّز التشغيلي للشركة من خلال الانضباط المالي وإدارة المخاطر وإطار الحوكمة، ولا تزال الشركة في وضع مستقر على الرغم من التحديات التي يواجهها العالم حاليًا.

استقرار على مستوى العالم

ويؤكد المراقبون أن التذبذب الذي تعرضت له أسهم شركات النفط العالمية كان كبيرًا، بخلاف التذبذب الطفيف الذي تعرض له سهم أرامكو السعودية حيث حافظت الشركة على استقرارها المالي.

كما وعدت أرامكو السعودية من يحتفظ بأسهم الاكتتاب بمكافأته بسهم عن كل 10، وذلك رغم الظروف العالمية الصعبة، ما يدل على قوة غير مسبوقة لمركز الشركة المالي.

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