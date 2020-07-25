المرور يحدِّد قيمة رسوم تجديد الاستمارة المنتهية للسيارة والخطوات المتبعة للتجديد

أتاحت وزارة الداخلية السعودية ممثلة في إدراة المرور رابط الكتروني يمكن من خلاله للأشخاص والمواطنين ملاك المركبات تجديد رسوم الاستمارة المنتهية لسياراتهم سواء كانت عمومية أوتجارية، في إطار سعي المملكة لرقمنة الخدمات ما يوفر الجهد وينجز المهام بسرعة، كما أن بإمكان ملاك السيارات معرفة قيمة رسوم تجديد الاستمارة المنتهية للسيارة.

شروط تجديد استمارة السيارة

وأوضحت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي على تويتر، أنه يمكن القيام بتجديد الاستمارة قبل موعد انتهائها بأقل من 6 أشهر، لافتةً إلى أن قيمة مبلغ رسوم التجديد يبلغ 300 ريال سعودي لمدة 3 سنوات، وأشارت الإدارة العامة للمرور في وقت سابق، إلي ضرورة توفر عدة شروط قبل البدء في تجديد استمارة السيارة، وتتمثل هذه الشروط في التالي:

يجب أن يكون تأمين السيارة ساري الصلاحية.

يشترط أن يكون الفحص الدوري للسيارة ساري المفعول.

قيام صاحب السيارة بسداد رسوم تجديد الاستمارة، ورسوم التأخير في حالة التطويف، والتي تبلغ مائة ريال عن كل سنة تأخير.

قيامه بسداد كل المخالفات المرورية المسجلة.

طريقة تجديد الاستمارة المنتهية من أبشر

وضعت الإدارة العامة للمرور مجموعة من الخطوات، التي يجب اتباعها لتجديد استمارة السيارة من خلال خدمات إدارة المرور عن طريق منصة أبشر، وتتمثل الخطوات في التالي:

قيام المستخدم بالدخول على منصة” أبشر” من خلال الرابط https://www.absher.sa. تظهر صفحة بها خدمات أفراد، أعمال يقوم المستخدم بالضغط على أبشر أفراد. يقوم المستخدم بتسجيل بيانات الدخول ورمز التحقق المرئي. ثم يقوم بالضغط على تسجيل الدخول. يصل للمستخدم على كودًا على جواله، في الخطوة التالية عليه إدخال الكود المرسل له. يقوم بالضغط على خدمات من خيار خدمات المركبات، ومنها “تجديد رخصة السير”. تظهر أمام المستخدم صفحة تتضمن تفاصيل السيارات الخاصة بالمستخدم.

ويقوم بتحديد السيارة، ثم يضغط على “تجديد استمارة المركبة”، وفي الخطوة الأخيرة بالضغط على الموافقة على الشروط والأحكام.