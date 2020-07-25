شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق طريق الهدا احترازياً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، عن إغلاق طريق الهدا احترازياً بشكل مؤقت؛ بسبب هطول الأمطار.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية على محافظات أضم، والطائف، وميسان، والعرضيات والخرمة الكامل والمويه وتربه ورنية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.