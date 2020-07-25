شكرا لمتابعة خبر عن قرار جديد بشأن الإفراغ العقاري في تبوك والمدينة المنورة ومحافظة تيماء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت مصادر أن وزارة العدل بصدد اتخاذ قرار يقتضي برفع إيقاف الإفراغ العقاري في مدينتي تبوك والمدينة المنورة ومحافظة تيماء. كشفت مصادر أن وزارة العدل بصدد اتخاذ قرار يقتضي برفع إيقاف الإفراغ العقاري في مدينتي تبوك والمدينة المنورة ومحافظة تيماء. وأكدت المصادر على أنه سيتم تطبيق القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقاً للنطاق المحدد، حسبما أوردت "سبق".

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