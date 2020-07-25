شاهد.. أمطار الخير تغمر المسجد النبوي بأجواء روحانية

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): غمرت أمطار الخير، اليوم السبت، ساحة المسجد النبوي بالأجواء الروحانية في هذه الأيام المباركة. غمرت أمطار الخير، اليوم السبت، ساحة المسجد النبوي بالأجواء الروحانية في هذه الأيام المباركة. ووثقت فيديوهات لحظة هطول الأمطار الغزيرة على المسجد النبوي وسط تواجد عدد قليل من المترددين على المسجد.

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